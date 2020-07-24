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بالفيديو.. مسيرة حجز ارتفاع منسوب المياه خلف سد النهضة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مسيرة حجز ارتفاع منسوب المياه خلف سد النهضة

أديس أبابا (صدى):
وثق مقطع فيديو مسيرة ارتفاع منسوب المياه في خزان سد النهضة بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد انتهاء المرحلة الأولية لعملية ملء بحيرة سد النهضة هذا العام .

وقال آبي أحمد بانه تم حجز 4.9 مليار متر مكعب من المياه، وعقب ملء البحيرة تدفقت المياه إلى مجرى النيل الأزرق ، مما يشير إلى تدفق المياه إلى دول المصب بحسب قوله.

وقال آبي أحمد بأن استكمال الجولة الأولى من ملء السد هي لحظة تاريخية تظهر التزام الإثيوبيين بنهضة بلدهم"، موضحا أن إثيوبيا حققت هذا الإنجاز بجهودها الخاصة في الوقت الذي لم يؤمن فيه الآخرون بقدراتها لإنجاز مثل هذه المبادرات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم يرحمهم .. آمين ..
ابن حزم
روعة ماشاء الله
ابو محمد 😎
قواكم الله ..
ابو محمد 😎
زادكم الله خير وبركه ياحكومتنا الرشيده ، خيركم من فضل الله ، ضفى وغطى على الجميع ، حتى على من يناصبكم العداء ..
ابو محمد 😎
زادكم الله خير وبركه ياحكومتنا الرشيده ، خيركم من فضل الله ، ضفى وغطى على الجميع ، حتى على من يناصبكم العداء ..

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