بالفيديو.. مسيرة حجز ارتفاع منسوب المياه خلف سد النهضة

أديس أبابا (صدى):
وثق مقطع فيديو مسيرة ارتفاع منسوب المياه في خزان سد النهضة بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد انتهاء المرحلة الأولية لعملية ملء بحيرة سد النهضة هذا العام .
وقال آبي أحمد بانه تم حجز 4.9 مليار متر مكعب من المياه، وعقب ملء البحيرة تدفقت المياه إلى مجرى النيل الأزرق ، مما يشير إلى تدفق المياه إلى دول المصب بحسب قوله.
وقال آبي أحمد بأن استكمال الجولة الأولى من ملء السد هي لحظة تاريخية تظهر التزام الإثيوبيين بنهضة بلدهم"، موضحا أن إثيوبيا حققت هذا الإنجاز بجهودها الخاصة في الوقت الذي لم يؤمن فيه الآخرون بقدراتها لإنجاز مثل هذه المبادرات.