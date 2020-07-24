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مدير منظمة الصحة العالمية يرد على إتهامات وزير الخارجية الأمريكي: «خاطئة وغير مقبولة»

Time منذ ساعة
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مدير منظمة الصحة العالمية يرد على إتهامات وزير الخارجية الأمريكي: «خاطئة وغير مقبولة»

وكالات (صدى):
رد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على الإتهامات التي وجهها إليه وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو بأنها "خاطئة وغير مقبولة ".

وقال مدير المنظمة عبر مؤتمر صحفي بأن هذه التصريحات خاطئة، غير مقبولة ولا أساس لها"، محذراً لمرة جديدة من "تسييس" أزمة تفشي وباء كوفيد-19.

وكان بومبيو قد انتقد منظمة الصحة العالمية بشكل لاذع، الثلاثاء، خلال لقاء بعيد عن الاضواء مع نواب بريطانيين في لندن، حيث اعتبر أن المنظمة "سياسية"، متهماً مديرها العام بأنّ "الحكومة الصينية اشترته"، كما عزا الوزير الأميركي "وفيات البريطانيين" من جراء كوفيد-19 إلى إخفاقات المنظمة ومساوماتها المزعومة مع الصين.

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. راعــي الـددســـن .
.😂😂🦎😂😂🦎😂😂🦎😂😂.
. راعــي الـددســـن .
أقول يا شــاي إترك أكل الضفادع🐸 وإشرب ماي .🥛.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
المقطع قديم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فرصه للي عندهم وزغ خلوها تحمل هديا قدر َم تبغى ولك من يعز عليهاا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فرصه للي عندهم وزغ خلوها تحمل هديا قدر َم تبغى ولك من يعز عليهاا

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