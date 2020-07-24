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بالفيديو.. مواطنة تؤسس جمعية لتدريب النساء على النجارة وصناعة الأثاث بجازان

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مواطنة تؤسس جمعية لتدريب النساء على النجارة وصناعة الأثاث بجازان

جازان (صدى):
نجحت مواطنة في منافسة بني جلدتها من الرجال في حرفتي النجارة والخياطة وتأسيس جمعية لتلك الحرفتين لتعليم النساء والإنطلاق في مشاريعهن الخاصة .

وقالت المواطنة انها رأت في الحرفتين اهمية كبيرة في الصناعة سواء صناعة الأثاث أو الملابس وبرأس مال ليس كبير ، واستطاعت ان تجذب النساء في جازان الراغبات في تأسيس مشاريعهن الخاصة ، وفقاً للعربية .

كما أكدت اكثر من متدربة لديها انها أصبحت تحب تلك الحرفة ولا تجد صعوبة فيها ، كما تتجه للإستقلال بمشروعها الخاص بعدما تدربت جيداً على هذه المهن المطلوبة .

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. راعــي الـددســـن .
.😂😂🦎😂😂🦎😂😂🦎😂😂.
. راعــي الـددســـن .
أقول يا شــاي إترك أكل الضفادع🐸 وإشرب ماي .🥛.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
المقطع قديم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فرصه للي عندهم وزغ خلوها تحمل هديا قدر َم تبغى ولك من يعز عليهاا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فرصه للي عندهم وزغ خلوها تحمل هديا قدر َم تبغى ولك من يعز عليهاا

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