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بالفيديو.. مدربا ليفربول وتشيلسي يدخلان في شجار خلال مبارتهما الأخيرة

Time منذ ساعة
Views 1733
بالفيديو.. مدربا ليفربول وتشيلسي يدخلان في شجار خلال مبارتهما الأخيرة

وكالات (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشجار بين مدرب ليفربول، يورغن كلوب، ونظيره في تشيلسي، فرانك لامبارد، خلال مباراة فريقيهما، الأربعاء الماضي.

وأظهر مقطع الفيديو المناوشات بين المدربين، بعد احتساب مخالفة لصالح ليفربول بالقرب من منطقة جزاء تشيلسي، حيث احتج لامبارد على ذلك قائلا: "كيف تحسب هذه مخالفة؟"، ثم اقترب من المنطقة الفنية الخاصة بليفربول ليجد أمامه مساعد كلوب، بيب ليندرز.

وصرخ لامبارد في وجهه قائلا: "عد إلى مكانك"، وهذا ما أغضب كلوب، الذي اقترب من مدرب "البلوز" وقال له "اهدأ اهدأ ... ولا تتحدث مع مساعدي بهذه الطريقة، وبينما حاول الحكم الرابع، لي ماسون، إعادة الأوضاع لطبيعتها، قال كلوب: "لا لا، طالما أنه أراد أن يصرخ في وجهي بهذه الطريقة فيجب أن أرد عليه".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
.😂😂🦎😂😂🦎😂😂🦎😂😂.
. راعــي الـددســـن .
أقول يا شــاي إترك أكل الضفادع🐸 وإشرب ماي .🥛.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
المقطع قديم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فرصه للي عندهم وزغ خلوها تحمل هديا قدر َم تبغى ولك من يعز عليهاا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فرصه للي عندهم وزغ خلوها تحمل هديا قدر َم تبغى ولك من يعز عليهاا

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