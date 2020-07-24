تايسون يعود لحلبة المصارعة من جديد في سن الـ54

وكالات (صدى):
بعد وصوله لعمر الـ54 يعود مايك تايسون إلى حلبات الملاكمة مرة أخرى، في مواجهة بطل الوزن الثقيل السابق، روي جونز جونيور، وذلك خلال مبارة إستعراضية من 8 جولات 12 سبتمبر المقبل وستعقد المباراة ، بمتنزه ديغنيتي هيلث سبورتس بكاليفورنيا.
ويعد تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ عندما فاز باللقب عام 1986 وهو في سن العشرين عاما، حيث لمع إسمه في عالم الملاكمة لفترة من الزمن، لكن مسيرته تعرضت لنكسات عديدة، ولم يمارس الملاكمة منذ العام 2005.
وخصم تايسون في النزال المرتقب، روي جونز جونيور، البالغ من العمر 51 عاما، فاز بألقاب في الأوزان المتوسط والمتوسط الخفيف والثقيل الخفيف قبل أن يفوز بلقب الوزن الثقيل عام 2003، ليصبح أول بطل وزن متوسط سابق يفعل ذلك في 106 أعوام.