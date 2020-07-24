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خطوات هامة يجب على الزوجين اتباعها قبل عملية الحقن المجهري

Time منذ 21 ساعة
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خطوات هامة يجب على الزوجين اتباعها قبل عملية الحقن المجهري

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعتبر عمليات الحقن المجهري طوق النجاه للكثير من الأزواج الباحثين عن الإنجاب ويواجهون مشاكل صحية .

ويؤكد الأطباء ان تلك العمليات باتت تحقق نسب نجاح كبيرة ولكن يجب إلتزام الزوجين ببعض الخطوات البسيطة قبل العملية لضمان نجاحها ، وهي كالتالي :

1- يجب على المرأة اتباع نظام غذائي صحي قبل العملية بشهر على الأقل لفقدان الوزن الزائد .

2- يجب الإهتمام بالصحة النفسية من خلال التفكير في الإيجابيات وطرد الخوف والقلق .

3- الحصول على قسط كافي من النوم .

4- شرب الكثير من المياه .

5- كما يجب على الرجل التغذية السليمة والإهتمام بصحته النفسية أيضاً .

6- عدم التدخين لمدة الشهر السابق قبل العملية على الأقل .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قصو القاتل لكي يتوقف القتل .. السجن ما ينفع ولن ينهي مثل هذه الحوادث
Z
كم الرسوم؟
القرشي
ألأستاذه كوثر بصراحة مثال للمواطنة الغيوره على وطنها وشعبه والحريصة كل الحرص على سلامة اراضيه ضد المد الصفوي وضد ألأفكار الهدامة التي يصدرها لدول الخليج عامة والمملكة خاصة حتى أنها فقدت إبنها في تفجير مسجد العنود حيث كان من ضمن المتطوعين لحراسة المسجد وكذلك اثنان من ابناء شقيقتها ولها ممواقف مشرفة جدآ ضد الفكر الشيعي الصفوي الذي تريد أن تنشره إيران في وطننا حتى انها هددت من قبل ايران وبعض الجماعات الشيعية المتطرفة بسبب مواقفها البطولية ألأستاذه كوثر تستحق منا كل حب وشكر وتقدير وإحترام كونها مواطنه سعودية سطرت بقلمها وبلسانها وبمواقفها التي لا تتغير اجمل معاني الحب والوفاء لهذا الوطن ولشعبه ... حماك الله ونصرك يا أستاذه كوثر .
ابو عمار
الملعون اللي واقف مع السكرانه كان ناوي عليها اذا وصلت الطائره المطار ونزلت ناوي يأخذها معه ليعطيها قهو لكي تصحو من السكره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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