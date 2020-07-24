خطوات هامة يجب على الزوجين اتباعها قبل عملية الحقن المجهري

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعتبر عمليات الحقن المجهري طوق النجاه للكثير من الأزواج الباحثين عن الإنجاب ويواجهون مشاكل صحية .
ويؤكد الأطباء ان تلك العمليات باتت تحقق نسب نجاح كبيرة ولكن يجب إلتزام الزوجين ببعض الخطوات البسيطة قبل العملية لضمان نجاحها ، وهي كالتالي :
1- يجب على المرأة اتباع نظام غذائي صحي قبل العملية بشهر على الأقل لفقدان الوزن الزائد .
2- يجب الإهتمام بالصحة النفسية من خلال التفكير في الإيجابيات وطرد الخوف والقلق .
3- الحصول على قسط كافي من النوم .
4- شرب الكثير من المياه .
5- كما يجب على الرجل التغذية السليمة والإهتمام بصحته النفسية أيضاً .
6- عدم التدخين لمدة الشهر السابق قبل العملية على الأقل .