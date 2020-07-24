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العثور على مقبرة الـ 28 ظابط الذين قتلهم البشير في «حركة 28 رمضان»

Time منذ 4 دقائق
Views 1144
العثور على مقبرة الـ 28 ظابط الذين قتلهم البشير في «حركة 28 رمضان»

الخرطوم (صدى):
كشف النيابة العامة السودانية عن العثور على المقبرة الجماعية للضباط الذين اتُهم الرئيس المخلوع البشير في قتله بتهمة محاولة الإنقلاب عام 1999خ .

وأكد مكتب النائب العام السوداني ان فريق مكون من 23 خبير مختص شاركوا في التحقيق وتم العثور على المقبرة التي تضم 28 ضابط قتلوا بطريقة وحشية .

وقال النائب العام في بيان له : مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة، تأسيسًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .

وكانت النيابة العامة السودانية قد حققت مع " البشير " في قضية إعدام 28 ضابطًا من الجيش السوداني عام 1990، والمعروفة بـ“حركة 28 رمضان .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ههههههههه. طـيب صـيد سـمك ذلحين يالكمخه .🤣.
. راعــي الـددســـن .
مافي داعي تسجنونهم سفروهم لبلدهم على غارب مطاط مثقوب .
ابو محمد 😎
منظر جميل ..
ابو محمد 😎
عصابات مجرموون ..
. راعــي الـددســـن .
جــزيره جمــيله ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .

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العثور على مقبرة الـ 28 ظابط الذين قتلهم البشير في «حركة 28 رمضان»
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