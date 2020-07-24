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جزيرة النورس تشكل أيقونة رائعة مليئة بالإبداع
منذ 45 دقيقة
646
2
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
ههههههههه. طـيب صـيد سـمك ذلحين يالكمخه .🤣.
. راعــي الـددســـن .
مافي داعي تسجنونهم سفروهم لبلدهم على غارب مطاط مثقوب .
ابو محمد 😎
منظر جميل ..
ابو محمد 😎
عصابات مجرموون ..
. راعــي الـددســـن .
جــزيره جمــيله ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
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