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3 سلوكيات تساعد على وقف انتشار الجائحة

Time منذ 38 دقيقة
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3 سلوكيات تساعد على وقف انتشار الجائحة

أمستردام (صدى):
كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة أوتريخت الهولندية، عن ثلاثة سلوكيات لوقف انتشار الجائحة، دون انتظار ظهور لقاحات أو علاجات أخرى للمرض.

ونصحت الدراسة، بالتزام الأشخاص بغسل أيديهم بانتظام، ووضع أقنعة الوجه، والحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي يساعد في الوقاية من الفيروس، لافتة إلى أن تلك الإجراءات ثبتت فعاليتها في الوقاية من الفيروس بنسبة تجاوزت الـ 50%.

وفي السياق نفسه، أشارت الدراسة إلى أن المجتمع الذي يلتزم فيه نحو 90% بغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي بنسبة 25% لن يكون فيه تفشٍ كبير للمرض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ، ويرده لبلاده وهو بأتم الصحة والعافيه .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
صـدقت يخوي ســــــــعد .👍👍👍👍.
ابو محمد 😎
اظنه مريض نفسي على الخفيف .. ركادته الواضحه ممتازه .. .. الصراحه اعجبني جداً جداّ .. موفق خير الاخو ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أسمعي ياسيده(مو جاي) إن شاءالله مايجينا ولا يجيك😊

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