3 سلوكيات تساعد على وقف انتشار الجائحة

أمستردام (صدى):
كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة أوتريخت الهولندية، عن ثلاثة سلوكيات لوقف انتشار الجائحة، دون انتظار ظهور لقاحات أو علاجات أخرى للمرض.
ونصحت الدراسة، بالتزام الأشخاص بغسل أيديهم بانتظام، ووضع أقنعة الوجه، والحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي يساعد في الوقاية من الفيروس، لافتة إلى أن تلك الإجراءات ثبتت فعاليتها في الوقاية من الفيروس بنسبة تجاوزت الـ 50%.
وفي السياق نفسه، أشارت الدراسة إلى أن المجتمع الذي يلتزم فيه نحو 90% بغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي بنسبة 25% لن يكون فيه تفشٍ كبير للمرض.