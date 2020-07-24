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«المسند»: استمرار نشاط الحالة المطرية الصيفية (صور)

Time منذ ساعة
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«المسند»: استمرار نشاط الحالة المطرية الصيفية (صور)

عادل الحربي (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، استمرار نشاط الحالة المطرية الصيفية، اليوم الجمعة.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الجمعة تواصل الحالة المطرية الصيفية نشاطها، ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، ومرتفعات نجران، الباحة، مكة‎، المدينة".

وأوضح "المسند" أنه: " قد تمتد على نواحي محدودة من منطقة الرياض"؛ مضيفًا: " الحالة المطرية متوقع في الأيام القادمة أن تتسع، وقد تستمر لبضعة أيام " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ، ويرده لبلاده وهو بأتم الصحة والعافيه .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
صـدقت يخوي ســــــــعد .👍👍👍👍.
ابو محمد 😎
اظنه مريض نفسي على الخفيف .. ركادته الواضحه ممتازه .. .. الصراحه اعجبني جداً جداّ .. موفق خير الاخو ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أسمعي ياسيده(مو جاي) إن شاءالله مايجينا ولا يجيك😊

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