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سبب إنتاج نوع جديد من أجهزة آيفون

Time منذ ساعة
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سبب إنتاج نوع جديد من أجهزة آيفون

وكالات (صدى):
كشفت شركة آبل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن سبب إنتاجها نوع جديد من أجهزة آيفون iPhone، حيث أنها معدلة ومخصصة للباحثين الأمنيين كجزء من برنامج جهاز البحث الأمني ​​الجديد لعملاق التكنولوجيا.

وأوضحت الشركة، أن ذلك لمساعدتهم على البحث عن العيوب والثغرات الأمنية في نظام تشغيل الهواتف المحمولة التابع لشركة آبل؛ فيما أطلقت البرنامج الأمني المخصص لها يوم الأربعاء الماضي، لافتة إلى أنه سيتم قبول الطلبات على الفور وأن الباحثين المتقدمين يجب أن يتوقعوا الحصول على أجهزتهم في وقت قريب جدًا.

وتأتي تلك الأجهزة مزودة بأجهزة مدمجة معينة، حيث تستوعب البرامج التي يستخدمها باحثو الأمان، ولن يتمكنوا من تشغيل نفس الاختبارات على أجهزة iPhone العادية الذي تم شراؤه من المتاجر، إلا إذا كان لديك أداة jailbroken؛ لتسهيل بدء الباحثين الأمنيين في اكتشاف نقاط الضعف مع أجهزة iPhone الخاصة بها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ، ويرده لبلاده وهو بأتم الصحة والعافيه .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
صـدقت يخوي ســــــــعد .👍👍👍👍.
ابو محمد 😎
اظنه مريض نفسي على الخفيف .. ركادته الواضحه ممتازه .. .. الصراحه اعجبني جداً جداّ .. موفق خير الاخو ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أسمعي ياسيده(مو جاي) إن شاءالله مايجينا ولا يجيك😊

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