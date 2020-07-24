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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 19 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ههههههههههههه. أنا أشـهد إن ضاعت علومهم .😂.
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. شالت كل الأكسسري المـزيفه. ماباقي إلا الماخـوذ الله يستر لايطلع مزيف .😂.
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. ربنا يريد بنا خير ..
ماجد
الله المستعان اين كنا واين أصبحنا..حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه .. .. متعود هاالبوذا ..

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