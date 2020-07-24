الأعداد السابقة للصحيفة

ميزة جديدة يطلقها واتساب لمستخدمي أندرويد

Time منذ ساعة
Views 1903
Comment 6
ميزة جديدة يطلقها واتساب لمستخدمي أندرويد

وكالات (صدى):
أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب، ميزة جديدة لنظام التشغيل أندرويد، وهي وضع البحث المتقدم ودعم الأجهزة المتعددة؛ حيث كشفت النسخة التجريبية بيتا للتطبيق على متجر جوجل بلاي هذه الميزة بالرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي بعد.

وأظهر أحدث إصدار تجريبي من تطبيق التراسل الأشهر، ويحمل الإصدار رقم v2.20.196.8، بعض الميزات الجديدة التي قد يعمل عليها تطبيق المراسلة الاجتماعية، حيث تظهر لقطات الشاشة أن واتساب يصمم واجهة للمستخدم ليتمكن من إدارة جميع الأجهزة المتعددة التي يعمل عليها التطبيق.

ومن المحتمل، أن يطلق عليه واتساب اسم "الأجهزة المرتبطة" على الميزة الجديدة، فيما خيار الأجهزة المرتبطة سيكون متاحا في قائمة الإعدادات، بحيث عندما تنقر على خيار Linked Devices سترى الأجهزة المرتبطة بحسابك والمدة الزمنية التي استغرقتها، كما سيحصل المستخدم على خيار لتسجيل خروج أحد الأجهزة أو ربط جهاز جديد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ههههههههههههه. أنا أشـهد إن ضاعت علومهم .😂.
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. شالت كل الأكسسري المـزيفه. ماباقي إلا الماخـوذ الله يستر لايطلع مزيف .😂.
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. ربنا يريد بنا خير ..
ماجد
الله المستعان اين كنا واين أصبحنا..حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه .. .. متعود هاالبوذا ..

أخر الأخبار

سبب إنتاج نوع جديد من أجهزة آيفون
سبب إنتاج نوع جديد من أجهزة آيفون
Time منذ دقيقتين Views 1078
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 18 دقيقة Views 1340
رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة
رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة
Time منذ 26 دقيقة Views 1443
عبد الرحمن أبو زهرة يعلق على عرض تركي آل الشيخ
عبد الرحمن أبو زهرة يعلق على عرض تركي آل الشيخ
Time منذ 45 دقيقة Views 1966
شاهد.. ‏عواصف رعدية شديدة تضرب سماء جازان
شاهد.. ‏عواصف رعدية شديدة تضرب سماء جازان
Time منذ 56 دقيقة Views 1777
ميزة جديدة يطلقها واتساب لمستخدمي أندرويد
ميزة جديدة يطلقها واتساب لمستخدمي أندرويد
Time منذ ساعة Views 1903
فك غموض حادث مقتل شاب على يد صديقه
فك غموض حادث مقتل شاب على يد صديقه
Time منذ ساعة Views 2150
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح شروط أخذ الوالدين من مال ابنهما
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح شروط أخذ الوالدين من مال ابنهما
Time منذ ساعة Views 2519
رئيس البرلمان اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو تصحيح الاختلالات وتوحيد الصف
رئيس البرلمان اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو تصحيح الاختلالات وتوحيد الصف
Time منذ ساعتين Views 1726
المملكة تشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ
المملكة تشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ
Time منذ ساعتين Views 1644