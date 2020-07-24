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رئيس البرلمان اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو تصحيح الاختلالات وتوحيد الصف

Time منذ ساعتين
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رئيس البرلمان اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو تصحيح الاختلالات وتوحيد الصف

الرياض (صدى):
أكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني أن تنفيذ اتفاق الرياض يمثل خطوة مهمة نحو تصحيح مجمل الاختلالات في بلاده وتوحيد الصف الوطني لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وجدد البركاني لدى لقائه اليوم في مدينة الرياض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، دعم مجلس النواب لكل مساعي السلام وفقا للمرجعيات الثلاث وتحقيق الاستقرار في اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين التي تتضاعف يوميا جراء الانقلاب الحوثي وجائحة كورونا ومختلف الأمراض والحميات الأخرى في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية في اليمن.

وأكد السفير الأمريكي من جانبه أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكرر موقف بلاده الداعم لجهود السلام في اليمن، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع كل الشركاء الدوليين للإسهام في إيقاف الحرب ورفع معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ههههههههههههه. أنا أشـهد إن ضاعت علومهم .😂.
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. شالت كل الأكسسري المـزيفه. ماباقي إلا الماخـوذ الله يستر لايطلع مزيف .😂.
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. ربنا يريد بنا خير ..
ماجد
الله المستعان اين كنا واين أصبحنا..حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه .. .. متعود هاالبوذا ..

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