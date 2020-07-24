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استقرار أسعار الأضاحي بسبب غياب المناسبات ومحدودية الحج

Time منذ 3 ساعات
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استقرار أسعار الأضاحي بسبب غياب المناسبات ومحدودية الحج

الرياض (صدى):
أكد رئيس رابطة مربي الماشية سعود الهفتاء، اليوم الجمعة، على استقرار أسعار الأضاحي هذا العام وتتراوح ما بين 1500 إلى ألف ريال في الأحجام من 35 إلى 30 كيلوجرامًا؛ بسبب غياب المناسبات ومحدودية حج العام الحالي.

وأوضح سعود الهفتاء، أنه وحتى في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بقيت أسعار المواشي متماسكة؛ لافتًا إلى أن إن أسعار المواشي من قبل شهر رمضان كانت متماسكة، كما أنه حتى في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف كان هناك انخفاض في أسعار المواشي، بحسب صحيفة "سبق" .

وأشار "الهفتاء" إلى أنه في الأضحية أغلب الناس يبحثون عن الأوزان العالية، فيما أسعار هذه الفئة معروف أنها مرتفعة حتى في السابق؛ متوقعًا عدم حدوث الارتفاع المتخوف منه؛ مضيفًا:" في ظل أزمة كورونا اختفت المناسبات خلال الفترة الماضية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار، وأيضًا محدودية حج هذا العام بسبب الجائحة حيث سيكون له دور في الاستقرار".

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ههههههههههههه. أنا أشـهد إن ضاعت علومهم .😂.
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. شالت كل الأكسسري المـزيفه. ماباقي إلا الماخـوذ الله يستر لايطلع مزيف .😂.
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. ربنا يريد بنا خير ..
ماجد
الله المستعان اين كنا واين أصبحنا..حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه .. .. متعود هاالبوذا ..

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