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الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن إغلاق مرحلة طلبات القبول

Time منذ 55 دقيقة
Views 1479
الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن إغلاق مرحلة طلبات القبول

الرياض (صدى):
أقفلت الجامعة السعودية الإلكترونية بوابة القبول الإلكترونية اليوم، وذلك حسب البرنامج الزمني المعتمد للقبول.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور شاكر الذيابي أن عدد طلبات المتقدمين للقبول لمرحلة البكالوريوس 1442 هـ للطلاب والطالبات بعد إغلاق البوابة، بلغ (86961) متقدماً ومتقدمة.

وأضاف أن التخصصات التي شملها التقديم لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم هي : التجارة الإلكترونية، المحاسبة، إدارة الأعمال والمالية في كلية العلوم الإدارة والمالية، علوم الحاسب وتقنية المعلومات في كلية الحوسبة والمعلوماتية، والمعلوماتية الصحية والصحة العامة في كلية العلوم الصحية، واللغة الإنجليزية في كلية العلوم والدراسات النظرية، وذلك في فروع الجامعة في كل من : الرياض والدمام و جدة والمدينة المنورة وأبها وجازان والأحساء والقصيم وتبوك.

وأفاد الدكتور الذيابي أن الجامعة ممثلة في عمادة القبول وشؤون الطلاب، بدأت فعليا في فرز ومعالجة طلبات القبول حسب الأنظمة المتبعة في الجامعة، وبإشراف ومتابعة من رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن نتائج القبول حسب البرنامج المعلن مسبقا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليهم جميعا .. اماكن الدعاره متوفره في سوق المتعه
وافي
الشركة سحبت سيارة العسكري وهو عنده دوام فركب المطية حرصا على دوامة وتم القبض علية وحجز المطية التي سوف نحتاجها قريبا
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
المهم لا تروحي الى ايران .. انتبهي تروحي لهم
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

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