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بالصور.. ضبط وإغلاق مخبز مخالف بمكة

Time منذ ساعة
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بالصور.. ضبط وإغلاق مخبز مخالف بمكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، أمس الخميس، من ضبط وإغلاق مخبز مخالف في نطاق البلدية؛ لعدم تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر المالكي، أنه تم إقفال المخبز لعدم تجهيزه بالبروتوكول المتبع به من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتم الخبز في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، إلى جانب تدنٍ في مستوى النظافة.

وأوضح المهندس عمر المالكي، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، لافتًا إلى أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليهم جميعا .. اماكن الدعاره متوفره في سوق المتعه
وافي
الشركة سحبت سيارة العسكري وهو عنده دوام فركب المطية حرصا على دوامة وتم القبض علية وحجز المطية التي سوف نحتاجها قريبا
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
المهم لا تروحي الى ايران .. انتبهي تروحي لهم
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

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