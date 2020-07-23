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قلم حر
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أمطار على محافظة الحرجة
منذ 37 دقيقة
1491
ظهران الجنوب (صدى):
هطلت اليوم أمطار على محافظة الحرجة سالت على إثرها الشعاب والأودية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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أحدث التعليقات
ابو سعود
المنشور غلط انا كنت موجود بلحادث قاطره محمله بشاحنه كان الارتفاع اكثر من المسموح به فصدمة الوحه
المليليح
الأهلي مستقر نفسيا ومعنويا وناديا بس خليك بحالك وركز في ناديك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
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