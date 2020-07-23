تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية إيواء أطفال بشقة سكنية في جدة
منذ 26 دقيقة
1720
جدة (صدى):
أعلنت إمارة مكة المكرمة، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية بشقة سكنية مع سيدة أسيوية في جدة.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه هذا يمكن جميع أقدامه يسار..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
فبصل
منتاز جدن خبر كويس
أخر الأخبار
بالفيديو.. السبر يوضح حكم جهر المرأة بالتكبيرات في بيتها
منذ دقيقتين
1099
ليلى الكندري : سألجأ للقضاء الإيراني للحصول على حقي من المسيئين لي
منذ 6 دقائق
174
الأمن العام يحدد عقوبة نقل الحجاج المخالفين
منذ 11 دقيقة
1282
ممثل ضحايا تفجيرات الخبر: ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات
منذ 16 دقيقة
1439
النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية إيواء أطفال بشقة سكنية في جدة
منذ 26 دقيقة
1720
عبارات عفوية تخلّد مشاعر المواطنين تجاه خادم الحرمين بعد نجاح عملية استئصال المرارة
منذ 32 دقيقة
1507
أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج
منذ 38 دقيقة
1517
الهلال يُنهي اتفاقه مع الرائد بشأن ضم صالح الشهري
منذ 44 دقيقة
2044
سيدة تروي تفاصيل اكتشاف إصابتها بالسرطان أثناء قيادة سيارتها
منذ 48 دقيقة
564
إشراقات
منذ 55 دقيقة
220