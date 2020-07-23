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النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية إيواء أطفال بشقة سكنية في جدة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1720
النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية إيواء أطفال بشقة سكنية في جدة

جدة (صدى):
أعلنت إمارة مكة المكرمة، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في قضية إيواء أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية بشقة سكنية مع سيدة أسيوية في جدة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه هذا يمكن جميع أقدامه يسار..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
فبصل
منتاز جدن خبر كويس

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