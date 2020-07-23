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ممثل ضحايا تفجيرات الخبر: ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات

Time منذ 16 دقيقة
Views 1434
ممثل ضحايا تفجيرات الخبر: ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات

نايف السالم (صدى):
كشف ممثل الضحايا الأمريكيين في تفجيرات الخبر عام 1996، المحامي جيمس موريارتي، أن " الحكومة الأمريكية تملك معلومات عن تورط مسؤولين إيرانيين في التفجيرات " .

وأضاف أن الحكم ضد إيران ملزم، مؤكدًا أن " إيران مسؤولة مالياً أيضاً عن اعتداء الخبر " ، وموضحًا أن "أكثر من 440 أمريكياً يلاحقون إيران قضائياً " .

وأفاد بأن "إيران ستدفع عبر عائدات المبالغ المحتجزة في أمريكا" وفقًا لـ "العربية"، مشيرًا إلى أن "ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات".

وتابع: "سيتم إنشاء صندوق بمليار دولار من أموال إيران المحتجزة. نحاول تحميل إيران مسؤولية انتهاكاتها في العراق".

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
فبصل
منتاز جدن خبر كويس
سوسن ساري
قناة (الفتنة🐍) "منبــع" (الكذب والتأليف) من كثر ماتكذب صدقت كذباتها.

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