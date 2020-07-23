الهلال يُنهي اتفاقه مع الرائد بشأن ضم صالح الشهري

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، أن إدارة نادي الهلال أنهت اتفاقها مع نادي الرائد بشأن انتقال المهاجم صالح الشهري إلى الزعيم.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ "الجزيرة"، أن اتفاق الهلال تضمن ضم "الشهري" مقابل 10 ملايين ربال، لمدة أربع سنوات.
ويلعب "الشهري" لصالح الهلال خلال الموسم الجاري، على سبيل الإعارة من الرائد، وتم مؤخرًا تمديد عقده مع الزعيم حتى سبتمبر المقبل.
يذكر أن اللاعب منضم إلى معسكر الهلال، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.