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الهلال يُنهي اتفاقه مع الرائد بشأن ضم صالح الشهري

Time منذ 44 دقيقة
Views 2039
الهلال يُنهي اتفاقه مع الرائد بشأن ضم صالح الشهري

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، أن إدارة نادي الهلال أنهت اتفاقها مع نادي الرائد بشأن انتقال المهاجم صالح الشهري إلى الزعيم.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ "الجزيرة"، أن اتفاق الهلال تضمن ضم "الشهري" مقابل 10 ملايين ربال، لمدة أربع سنوات.

ويلعب "الشهري" لصالح الهلال خلال الموسم الجاري، على سبيل الإعارة من الرائد، وتم مؤخرًا تمديد عقده مع الزعيم حتى سبتمبر المقبل.

يذكر أن اللاعب منضم إلى معسكر الهلال، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
فبصل
منتاز جدن خبر كويس
سوسن ساري
قناة (الفتنة🐍) "منبــع" (الكذب والتأليف) من كثر ماتكذب صدقت كذباتها.

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