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عبارات عفوية تخلّد مشاعر المواطنين تجاه خادم الحرمين بعد نجاح عملية استئصال المرارة  

Time منذ 31 دقيقة
Views 1501
عبارات عفوية تخلّد مشاعر المواطنين تجاه خادم الحرمين بعد نجاح عملية استئصال المرارة  

علي القحطاني (صدى):
خلّدت عبارات عفوية مشاعر المواطنين تجاه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث عكست هذه العبارات مدى الحب والوفاء للقيادة.

وتصدرت العديد من الأوسمة تويتر للتعبير عن مشاعرهم الجياشة لخادم الحرمين، حيث انهالت التعليقات على الأوسمة التي تدعو لخادم الحرمين بالشفاء  العاجل.

وتضمنت التعليقات:" اللهم اشفي خادم الحرمين شفاء عاجلا، اللهم أعطي الملك سلمان الصحة والعافية وطول العمر، ربنا يعافيك يا خادم الحرمين يارب ".

ويأتي ذلك بعد إعلان الديوان الملكي نجاح عملية استئصال المرارة التي أجراها اليوم بالمنظار في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
فبصل
منتاز جدن خبر كويس
سوسن ساري
قناة (الفتنة🐍) "منبــع" (الكذب والتأليف) من كثر ماتكذب صدقت كذباتها.

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