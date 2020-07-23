بالفيديو.. قصة مواطنة تحدت البطالة بافتتاح كوفي شوب ومحل ورود 

عادل الحربي (صدى):
تحدت مواطنة تدعى مروج محمد البطالة بافتتاح كوفي شوب ومحل ورود.
وروت المواطنة قصتها المؤثرة بشأن افتتاح كوفي شوب ومحل ورد لتحدي البطالة، قائلة:" أنا تخصص اقتصاد منزلي وعملت بمحلات لتنسيق الهدايا والمناسبات ".
وأضافت المواطنة خلال حوارها في برنامج الراصد المذاع عبر قناة الإخبارية:" تلقيت دعم من الأهل والأقارب والأصحاب وعملت محلات تجارية وكافيهات صغيرة "، مضيفة:" ليش ننتظر التعيين وما دام الفرصة في أيدينا ".
وأشارت المواطنة:" فتحنا محل كوفي شوب ومحل تنسيق هدايا وورود ومحل الورود يتميز بأنه بأيدي سعودية ويعمل فيه فتيات سعوديات يدرسون بالجامعة ".