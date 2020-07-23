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بالفيديو.. قصة مواطنة تحدت البطالة بافتتاح كوفي شوب ومحل ورود 

Time منذ ساعة
Views 1775
بالفيديو.. قصة مواطنة تحدت البطالة بافتتاح كوفي شوب ومحل ورود 

عادل الحربي (صدى):
تحدت مواطنة تدعى مروج محمد البطالة بافتتاح كوفي شوب ومحل ورود.

وروت المواطنة قصتها المؤثرة بشأن افتتاح كوفي شوب ومحل ورد لتحدي البطالة، قائلة:" أنا تخصص اقتصاد منزلي وعملت بمحلات لتنسيق الهدايا والمناسبات  ".

وأضافت المواطنة خلال حوارها في برنامج الراصد المذاع عبر قناة الإخبارية:" تلقيت دعم من الأهل والأقارب والأصحاب وعملت محلات تجارية وكافيهات صغيرة "، مضيفة:" ليش ننتظر التعيين وما دام الفرصة في أيدينا ".

وأشارت المواطنة:" فتحنا محل كوفي شوب ومحل تنسيق هدايا وورود ومحل الورود يتميز بأنه بأيدي سعودية ويعمل فيه فتيات سعوديات يدرسون بالجامعة ".

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
فبصل
منتاز جدن خبر كويس
سوسن ساري
قناة (الفتنة🐍) "منبــع" (الكذب والتأليف) من كثر ماتكذب صدقت كذباتها.

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