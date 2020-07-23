الأعداد السابقة للصحيفة

نتيجة "فحص كورونا" تعزل متحدث جهة حكومية بالباحة

Time منذ ساعة
Views 1737
نتيجة "فحص كورونا" تعزل متحدث جهة حكومية بالباحة

الباحة (صدى):
اضطر متحدث إحدى الجهات الحكومية في منطقة الباحة، إلى عزل نفسه في المنزل بعد وصول رسالة له تفيد بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أنه اكتشف لاحقًا أنه غير مصاب.

وكان المتحدث، في إحدى الجولات قبل أن يصادف إحدى النقاط التابعة لصحة الباحة بأحد منتزهات التي تأخذ مسحات من زوار الحديقة، ليتم أخذ مسحة منه أيضًا، وبعد يومين وصلته رسالة تفيد بإيجابية الاختبار.

وأكد وفقًا لـ "سبق" أنه التزم بالحجر المنزلي لعدة أيام لكن لم تظهر عليه الأعراض حينها، فقام بإجراء فحصًا آخر عبر عيادة "تطمن" عن طريق الأنف، وعرف أن نتيجة الفحص جاءت سلبية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
فبصل
منتاز جدن خبر كويس
سوسن ساري
قناة (الفتنة🐍) "منبــع" (الكذب والتأليف) من كثر ماتكذب صدقت كذباتها.

أخر الأخبار

بالفيديو.. السبر يوضح حكم جهر المرأة بالتكبيرات في بيتها 
بالفيديو.. السبر يوضح حكم جهر المرأة بالتكبيرات في بيتها 
Time منذ دقيقة Views 1070
ليلى الكندري : سألجأ للقضاء الإيراني للحصول على حقي من المسيئين لي
ليلى الكندري : سألجأ للقضاء الإيراني للحصول على حقي من المسيئين لي
Time منذ 5 دقائق Views 164
الأمن العام يحدد عقوبة نقل الحجاج المخالفين
الأمن العام يحدد عقوبة نقل الحجاج المخالفين
Time منذ 10 دقائق Views 1274
ممثل ضحايا تفجيرات الخبر: ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات
ممثل ضحايا تفجيرات الخبر: ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات
Time منذ 15 دقيقة Views 1429
النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية إيواء أطفال بشقة سكنية في جدة
النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية إيواء أطفال بشقة سكنية في جدة
Time منذ 25 دقيقة Views 1706
عبارات عفوية تخلّد مشاعر المواطنين تجاه خادم الحرمين بعد نجاح عملية استئصال المرارة  
عبارات عفوية تخلّد مشاعر المواطنين تجاه خادم الحرمين بعد نجاح عملية استئصال المرارة  
Time منذ 31 دقيقة Views 1499
أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج
أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج
Time منذ 37 دقيقة Views 1510
الهلال يُنهي اتفاقه مع الرائد بشأن ضم صالح الشهري
الهلال يُنهي اتفاقه مع الرائد بشأن ضم صالح الشهري
Time منذ 43 دقيقة Views 2036
سيدة تروي تفاصيل اكتشاف إصابتها بالسرطان أثناء قيادة سيارتها
سيدة تروي تفاصيل اكتشاف إصابتها بالسرطان أثناء قيادة سيارتها
Time منذ 47 دقيقة Views 553
إشراقات
إشراقات
Time منذ 54 دقيقة Views 220