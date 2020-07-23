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بالصور.. الشباب يواصل تدريباته
منذ 7 ساعات
1523
طلال الغامدي (صدى):
واصل فريق نادي الشباب، تدريباتهم مساء اليوم الخميس بإشراف المدير الفني "لويس غارسيا".
وتضمنت تدريبات الفريق اليوم تمارين متنوعة وتدريبات تكتيكية وفنية.
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أحدث التعليقات
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يخارجنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عند الله خير كثير
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عند الله خير كثير
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
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