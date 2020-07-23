انتفاضة جديدة ضد أردوغان بعد مقتل فتاة في تركيا 

أنقرة (صدى):
أثار مقتل فتاة في تركيا انتفاضة جديدة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث خرجت النساء في وقفات احتجاجية في إسطنبول وثلاث مدن أخرى، وتعالت صرخات النساء فيها " نحن بينار، وسنحاسب القتل ".
وتعيد جريمة القتل المروعة التي راحت ضحيتها فتاة في ربيع العمر إلى واجهة الأحداث قصة العنف ضد المرأة في تركيا، حيث سلط الضوء على تقاعس حكومة أردوغان عن حماية النساء.
وكانت السلطات التركية عثرت على بقايا جثة فتاة تبلغ (27 عاما) في مقاطعة موغلا جنوب غربي تركيا، حيث أن البقايا تعود إلى الطالبة الراحلة بينار غولتيكن، التي قتلت على يد صديقها السابق.