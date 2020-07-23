الأعداد السابقة للصحيفة

انتفاضة جديدة ضد أردوغان بعد مقتل فتاة في تركيا 

Time منذ ساعة
Views 1764
انتفاضة جديدة ضد أردوغان بعد مقتل فتاة في تركيا 

أنقرة (صدى):
أثار مقتل فتاة في تركيا انتفاضة جديدة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث خرجت النساء في وقفات احتجاجية في إسطنبول وثلاث مدن أخرى، وتعالت صرخات النساء فيها " نحن بينار، وسنحاسب القتل ".

وتعيد جريمة القتل المروعة التي راحت ضحيتها فتاة في ربيع العمر إلى واجهة الأحداث قصة العنف ضد المرأة في تركيا، حيث سلط الضوء على تقاعس حكومة  أردوغان عن حماية النساء.

وكانت السلطات التركية عثرت على بقايا جثة فتاة تبلغ (27 عاما) في مقاطعة موغلا جنوب غربي تركيا، حيث أن البقايا تعود إلى الطالبة الراحلة بينار غولتيكن، التي قتلت على يد صديقها السابق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه طير عقولهم الكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
فبصل
منتاز جدن خبر كويس
سوسن ساري
قناة (الفتنة🐍) "منبــع" (الكذب والتأليف) من كثر ماتكذب صدقت كذباتها.

أخر الأخبار

بالفيديو.. السبر يوضح حكم جهر المرأة بالتكبيرات في بيتها 
بالفيديو.. السبر يوضح حكم جهر المرأة بالتكبيرات في بيتها 
Time منذ دقيقة Views 1060
ليلى الكندري : سألجأ للقضاء الإيراني للحصول على حقي من المسيئين لي
ليلى الكندري : سألجأ للقضاء الإيراني للحصول على حقي من المسيئين لي
Time منذ 5 دقائق Views 161
الأمن العام يحدد عقوبة نقل الحجاج المخالفين
الأمن العام يحدد عقوبة نقل الحجاج المخالفين
Time منذ 9 دقائق Views 1269
ممثل ضحايا تفجيرات الخبر: ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات
ممثل ضحايا تفجيرات الخبر: ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات
Time منذ 15 دقيقة Views 1424
النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية إيواء أطفال بشقة سكنية في جدة
النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية إيواء أطفال بشقة سكنية في جدة
Time منذ 25 دقيقة Views 1703
عبارات عفوية تخلّد مشاعر المواطنين تجاه خادم الحرمين بعد نجاح عملية استئصال المرارة  
عبارات عفوية تخلّد مشاعر المواطنين تجاه خادم الحرمين بعد نجاح عملية استئصال المرارة  
Time منذ 31 دقيقة Views 1499
أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج
أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج
Time منذ 37 دقيقة Views 1510
الهلال يُنهي اتفاقه مع الرائد بشأن ضم صالح الشهري
الهلال يُنهي اتفاقه مع الرائد بشأن ضم صالح الشهري
Time منذ 43 دقيقة Views 2036
سيدة تروي تفاصيل اكتشاف إصابتها بالسرطان أثناء قيادة سيارتها
سيدة تروي تفاصيل اكتشاف إصابتها بالسرطان أثناء قيادة سيارتها
Time منذ 47 دقيقة Views 552
إشراقات
إشراقات
Time منذ 53 دقيقة Views 220