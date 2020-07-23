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مكة المكرمة تُسجل 469 حالة تعاف من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

Time منذ 19 دقيقة
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مكة المكرمة تُسجل 469 حالة تعاف من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

مكة المكرمة (صدى):
كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 469 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المتسجد في منطقة مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانبها، أوضحت إمارة مكة المكرمة، توزيع الحالات على المحافظات إذ جاءت جدة في المرتبة الأولى بعدد 226 حالة، تلتها الطائف بـ 136 حالة، ثم العاصمة المقدسة بـ 93 حالة.

وأفادت الإمارة في إنفوجراف لها، أن ميسان سجلت 23 حالة؛ بينما سجلت رنية 11 حالة، وكل من خليص والمويه والقنفذة 9 حالات لكل منهما، و4 حالات في كل من الليث وتربة، والكامل 3 حالات؛ والعرضيات حالتين، وأضم حالة تعافٍ.

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🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يعني قزاز
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يعني قزاز
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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