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القرنفل والزنجبيل قليلا التأثير على سيولة الدم
منذ يوم
2175
5
أميرة خالد (صدى):
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن القرنفل والزنجبيل غالبًا تأثيرهما على سيولة الدم قليل.
وأضاف في رده على سؤال أحد المتابعين له، أنها قد تزيد تأثير أدوية السيولة الأخرى.
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أحدث التعليقات
ابو عمار
قصو القاتل لكي يتوقف القتل .. السجن ما ينفع ولن ينهي مثل هذه الحوادث
Z
كم الرسوم؟
القرشي
ألأستاذه كوثر بصراحة مثال للمواطنة الغيوره على وطنها وشعبه والحريصة كل الحرص على سلامة اراضيه ضد المد الصفوي وضد ألأفكار الهدامة التي يصدرها لدول الخليج عامة والمملكة خاصة حتى أنها فقدت إبنها في تفجير مسجد العنود حيث كان من ضمن المتطوعين لحراسة المسجد وكذلك اثنان من ابناء شقيقتها ولها ممواقف مشرفة جدآ ضد الفكر الشيعي الصفوي الذي تريد أن تنشره إيران في وطننا حتى انها هددت من قبل ايران وبعض الجماعات الشيعية المتطرفة بسبب مواقفها البطولية ألأستاذه كوثر تستحق منا كل حب وشكر وتقدير وإحترام كونها مواطنه سعودية سطرت بقلمها وبلسانها وبمواقفها التي لا تتغير اجمل معاني الحب والوفاء لهذا الوطن ولشعبه ... حماك الله ونصرك يا أستاذه كوثر .
ابو عمار
الملعون اللي واقف مع السكرانه كان ناوي عليها اذا وصلت الطائره المطار ونزلت ناوي يأخذها معه ليعطيها قهو لكي تصحو من السكره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
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