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متحدث الجوازات يوضح عقوبات مخالفي تعليمات الحج " فيديو " 

Time منذ 33 دقيقة
Views 1449
متحدث الجوازات يوضح عقوبات مخالفي تعليمات الحج " فيديو " 

عادل الحربي (صدى):
كشف النقيب ناصر العتيبي المتحدث الرسمي للجوازات عن عقوبات مخالفي تعليمات الحج.

وأضاف العتيبي خلال حواره في قناة السعودية أن الجوازات التي تقوم المديرية العامة للجوازات بإصدارها بحق هؤلاء المخالفين، وتأتي على ثلاث مراحل أبرزها تغريم المخالف غرامة مالية بمقدار ١٠ آلاف ريال وتصل ل٢٥ ألف ريال وترتفع ل٥٠ ألف ريال.

وأشار العتيبي إلى أن عقوبة السجن من ١٥ يوما لشهرين لترتفع ل٦شهور، موضحا:" نقوم بترحيل المخالف إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة المحددة ومنعه من دخول المملكة ومطالبة الجهات القضائية بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة في ذلك والتشهير بالمخالفة في وسائل الإعلام الرسمية ".

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🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يخارجنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق

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