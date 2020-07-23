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حالة الطقس ليوم غد الجمعة في المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس ليوم غد الجمعة في المملكة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأضافت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، في حين تكون الحركة السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فديت الباحه وجواها
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمنا برحمته الواسعة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمنا برحمته الواسعة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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