شاهد..القبض على عدد من جماهير ليفربول أثناء الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
ألقت شرطة الميرسيسايد القبض على تسعة أشخاص خارج إستاد أنفيلد، معقل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.
وأظهر مقطع فيديو تجمع نحو ثلاثة آلاف من مشجعي الفريق الأربعاء، للاحتفال بمراسم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك رغم القيود المفروضة على التجمعات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وتسلم قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون، كأس مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي توج بها ليفربول للمرة الأولى خلال 30 عاما، من قبل المدرب واللاعب السابق كيني دالجليش على أرض الملعب في غياب الجماهير.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت حظر تجمع الجماهير في الفعاليات الرياضية، لكن مشجعي ليفربول تجاهلوا التعليمات للمرة الثانية أمس، حيث كان مشجعون قد احتشدوا أيضا في 25 يونيو (حزيران) الماضي، للاحتفال إثر حسم الفريق للقب الدوري الممتاز.