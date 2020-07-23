الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد..القبض على عدد من جماهير ليفربول أثناء الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي

Time منذ 45 دقيقة
Views 1458
شاهد..القبض على عدد من جماهير ليفربول أثناء الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
ألقت شرطة الميرسيسايد القبض على تسعة أشخاص خارج إستاد أنفيلد، معقل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو تجمع نحو ثلاثة آلاف من مشجعي الفريق الأربعاء، للاحتفال بمراسم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك رغم القيود المفروضة على التجمعات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وتسلم قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون، كأس مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي توج بها ليفربول للمرة الأولى خلال 30 عاما، من قبل المدرب واللاعب السابق كيني دالجليش على أرض الملعب في غياب الجماهير.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت حظر تجمع الجماهير في الفعاليات الرياضية، لكن مشجعي ليفربول تجاهلوا التعليمات للمرة الثانية أمس، حيث كان مشجعون قد احتشدوا أيضا في 25 يونيو (حزيران) الماضي، للاحتفال إثر حسم الفريق للقب الدوري الممتاز.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يخارجنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق

أخر الأخبار

صدمة جديدة للأهلي عن طريق ميلويفيتش
صدمة جديدة للأهلي عن طريق ميلويفيتش
Time منذ 3 دقائق Views 1138
الزكاة والدخل تحدد موعد تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب مبلغ الضريبة
الزكاة والدخل تحدد موعد تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب مبلغ الضريبة
Time منذ 10 دقائق Views 1310
بالفيديو .. العنود العيسى تهاجم حبيبها السابق: انت مريض نفسي ومقزز
بالفيديو .. العنود العيسى تهاجم حبيبها السابق: انت مريض نفسي ومقزز
Time منذ 17 دقيقة Views 329
الهلال يسعى للتعاقد مع بيسيسوار
الهلال يسعى للتعاقد مع بيسيسوار
Time منذ 23 دقيقة Views 1529
أسعار فينزا 2021 من تويوتا
أسعار فينزا 2021 من تويوتا
Time منذ 31 دقيقة Views 1253
متحدث الجوازات يوضح عقوبات مخالفي تعليمات الحج " فيديو " 
متحدث الجوازات يوضح عقوبات مخالفي تعليمات الحج " فيديو " 
Time منذ 33 دقيقة Views 1445
تحديد آخر موعد لترتيب شرائح النقل بتعليم الرياض
تحديد آخر موعد لترتيب شرائح النقل بتعليم الرياض
Time منذ 40 دقيقة Views 1418
شاهد..القبض على عدد من جماهير ليفربول أثناء الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي
شاهد..القبض على عدد من جماهير ليفربول أثناء الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي
Time منذ 45 دقيقة Views 1458
ضبط المتورطين في سرقة أغنام من إحدى الحظائر بمحافظة مهد الذهب
ضبط المتورطين في سرقة أغنام من إحدى الحظائر بمحافظة مهد الذهب
Time منذ 45 دقيقة Views 1551
وفاة صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود
وفاة صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود
Time منذ ساعة Views 1803