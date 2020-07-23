أسباب خروج دم مع البراز 

أميرة خالد (صدى):
يشعر الكثير من الأشخاص بقلق عندما يجدون دمًا في البراز، حيث يشير لون البراز أو الدم إلى مكان النزيف بالضبط في الجهاز الهضمي.
وتوقع الأطباء أن يكون السبب هو مرض القرحة الهضمية الذي يسبب اضطرابات في البطانة الواقية للمعدة والمريء والأمعاء الدقيقة.
ويعد سبب مرض القرحة الهضمية هو إفرازات المعدة الحمضية أو البيبسين التي تضر بالطبقات الداخلية لجدار الجهاز الهضمي العلوي.
وتباينت أعراض مرض القرحة الهضمية لتشمل بعض الأعراض: وجع البطن، جلطات الدم في البراز، تغيرات الوزن، الانتفاخ، نوبات متكررة من الدم في القيء.