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جرائم تصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة مليون ريال

Time منذ 13 دقيقة
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جرائم تصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة مليون ريال

الرياض (صدى):
شرحت النيابة العامة، عددًا من جرائم الشركات التي يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا للمادة 212 من نظام الشركات.

وتتضمن الجرائم الآتي:

أ - كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية.

ب - كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.

ج - كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمداً فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

د - كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصداً الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب.

هـ - كل من عمل - من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص - على نشر أسماء لأشخاص خلافاً للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.

و- كل من يُثبت - عمداً - في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس؛ بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك.

ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء.

ح - كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصياً أو بوساطة شخص آخر.

ط - كل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من أجله.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
مع عدم استبعادي وجود بشر لا يملكون الرحمة ولا العقل الا اني اقول تأكدوا لا يكون كلب اللي اغتصب القطة. على كل الاحوال اللي يغتصب قطة يعتبر كلب.
ابوبدر
الله لا يوفقه.. 100دولار هناك كانها 10 الاف هنا . صدقوني لو اقتصد بتعيشه شهر.. يعني زوج اخته راح يبي يعطيه ومع ذلك طمع فيه لدرجة القتل. الله لا يبلانا. اعوذ بالله.
سلطان
سؤال موجه لوزارة الداخلية لا نقول للجوازات ولا مكتب العمل نحن نعلم هؤلا ليس في ايديهم شي ان لم تكن الأوامر تاتيهم من الوزارة. سؤالي هو لوكان هؤلاء المجرمين من الوافدين يعملون تحت كفالهم منضبطين في عملهم لأصبحت الجرائم لاتذكر نعم ولكن با الوضع الحالي سوف تتفاقم الجرائم طالما الهروب متروك الحبل على الغارب وكذلك التستر ان الهروب اعظم من التستر لماذا لايبحث عن الهاربين بجدية بالغة . ويا ليت وزارة الداخلية تعطي فرصة اخيرة للهاربين بالرجوع لكفائهم ومن لم يرجع عليه بدفع غرامة من خمسة الأف ريال5000 الى خمصة وعشرين الف ريال 25000 حين القبض عليه انا متأكد انهم سيرجعون لكفلاهم وتخفف على الحكومة تذاكر سفرهم ويتنتعش العمل لدى المؤسسات الصغيرة والكبيره ونسلم من تفاقم الجرائم.
جاسم
ما عرف لؤلاء الا ماليزيا وسنغفوره وفرنسا عندما حسو بخطرهم على الاقتصاد رحلوهم جمعوهم واحد واحد وفي باخره الى بلدانهم وانشاء الله نرى ذلك في دول الخليج كافه امين
زعيم اااسيا
طيب ليش فرحانين بان الوسائل فازت ياخي مشكلة القزم يلبس ثوب العمالقه ويقول ليش اتعثر كل مره اكيد في مؤامره هذا هو عجوز الرياض وثقافتهم

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