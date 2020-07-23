خلية الإخوان المضبوطة بمصر: فبركنا فيديوهات بقيادة قطر وتركيا

القاهرة (صدى):
أعلنت السلطات المصرية، الخميس، ضبط خلية إرهابية في الإسكندرية تنتج فيديوهات مفبركة عن البلاد، تدار من قيادات إخوانية في تركيا.
وكشف الإرهابي إسلام علواني، المقبوض عليه ضمن الخلية في اعترافه عن دور ضالع للجماعة في النزاع الليبي، وأزمة كورونا، وسد النهضة، وفقا لقناة " العربية".
واعترف علواني واسمه الحركي الإرهابي "رمزي"، أنه انضم لجماعة الإخوان ملتحقاً باللجنة الإعلامية عام 2014، وأصبح مسؤولا فيها يتلقى التعليمات وينفذها.
كما كشف أن الخلية استلمت في الآونة الأخيرة تكليفات بفبركة فيديوهات عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وسد النهضة، وعن الأزمة الليبية أيضاً، بهدف إثارة الرأي العام ضد الدولة.
وأضاف أن الخلية كانت ترسل الفيديوهات جاهزة للقيادات الإخوانية في قطر وتركيا لنشرها ضمن قنواتها بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام ضد الدولة المصرية لصالح جماعة الإخوان.