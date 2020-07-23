وظيفة شاغرة في شركة قنوات الاتصالات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة قنوات الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظيفة إدارية بالرياض، بمسمى أخصائي علاقات المستثمرين، يتولى إدارة علاقات الموردين، وتكوين علاقات مع الموردين والمستثمرين الحاليين والمحتملين والحفاظ عليها.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص إدارة عامة.
كما اشترطت ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، وألا يكون على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأضافت أن التقديم متاح الآن على الرابط التالي : اضغط هنا