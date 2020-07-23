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سد ضبوعي بأبها وجهة سياحية رائعة تجذب الزوار
منذ ساعة
958
1
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أحدث التعليقات
ابوبدر
مع عدم استبعادي وجود بشر لا يملكون الرحمة ولا العقل الا اني اقول تأكدوا لا يكون كلب اللي اغتصب القطة. على كل الاحوال اللي يغتصب قطة يعتبر كلب.
ابوبدر
الله لا يوفقه.. 100دولار هناك كانها 10 الاف هنا . صدقوني لو اقتصد بتعيشه شهر.. يعني زوج اخته راح يبي يعطيه ومع ذلك طمع فيه لدرجة القتل. الله لا يبلانا. اعوذ بالله.
سلطان
سؤال موجه لوزارة الداخلية لا نقول للجوازات ولا مكتب العمل نحن نعلم هؤلا ليس في ايديهم شي ان لم تكن الأوامر تاتيهم من الوزارة. سؤالي هو لوكان هؤلاء المجرمين من الوافدين يعملون تحت كفالهم منضبطين في عملهم لأصبحت الجرائم لاتذكر نعم ولكن با الوضع الحالي سوف تتفاقم الجرائم طالما الهروب متروك الحبل على الغارب وكذلك التستر ان الهروب اعظم من التستر لماذا لايبحث عن الهاربين بجدية بالغة . ويا ليت وزارة الداخلية تعطي فرصة اخيرة للهاربين بالرجوع لكفائهم ومن لم يرجع عليه بدفع غرامة من خمسة الأف ريال5000 الى خمصة وعشرين الف ريال 25000 حين القبض عليه انا متأكد انهم سيرجعون لكفلاهم وتخفف على الحكومة تذاكر سفرهم ويتنتعش العمل لدى المؤسسات الصغيرة والكبيره ونسلم من تفاقم الجرائم.
جاسم
ما عرف لؤلاء الا ماليزيا وسنغفوره وفرنسا عندما حسو بخطرهم على الاقتصاد رحلوهم جمعوهم واحد واحد وفي باخره الى بلدانهم وانشاء الله نرى ذلك في دول الخليج كافه امين
زعيم اااسيا
طيب ليش فرحانين بان الوسائل فازت ياخي مشكلة القزم يلبس ثوب العمالقه ويقول ليش اتعثر كل مره اكيد في مؤامره هذا هو عجوز الرياض وثقافتهم
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