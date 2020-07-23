بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف الإجراءات الوقائية في اللقاءات ويعلن توقف المؤتمر الصحفي

الرياض (صدى):
دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" بتمام العافية، مضيفًا: " نحمد الله على نجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين، ونهنئ بهذه المناسبة سمو ولي العهد وأنفسنا والجميع ".
وأعلن عن توقف المؤتمر الصحفي والعودة مرة أخرى بعد عيد الأضحى المبارك، إذ أن خلال هذه الأيام ستكون هناك مجموعة من المناسبات واللقاءات، فلا نريد أن يكون هذا التواصل سببًا في تعاسة المناسبة.
وكشف عن الإجراءات الاحترازية في اللقاءات الاجتماعية خلال أيام عيد، إذ يجب أن يكون هناك تباعد اجتماعي، ووضع الغطاء على الأنف والفم وغسل اليدين ومداومتها والالتزام بالعدد المحدد في التجمعات.
كما حذر الذين يظهر عليهم الأعراض أو يشك في نفسه من التواصل مع الناس، والحرج من عزل نفسه، مؤكدًا على ضرورة العزل والتواصل عبر الجوّال فقط.
https://twitter.com/SPAregions/status/1286296743223730176