نصائح هامة لنوم هادئ بدون أرق

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء الصحة أهمية النوم للبالغين ويجب أن تصل عدد ساعات النوم ما بين 7 و8 ساعات يوميا، ويمكن للأشخاص الذي تتراوح اعمارهم ما بين عامين حتى 13 عام الساعات المناسبة لهم من 8 إلى 9 ساعات، كما يمكنهم أخذ قيلولة لمدة ساعتين تقريبا خلال النهار.
وينصح المختصون أن تحقيق “النوم النظيف” يتطلب من الشخص المحافظة على عادات يومية ونمط حياة يعزز من قدرته على النوم إذ ما ذهب إلى السرير، الإبتعاد عن الطعام الدسم حتى لا يؤدي للأرق لذا يجب عدم تناول وجبات كبيرة أو دسمة قبل 3 ساعات على الأقل من النوم.
وتابع الأطباء بأن الإبتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين يفيد بالحصول على نوم هادئ، أيضا الإبتعاد عن الإجهزة الإلكترونية، على الإقل قبل ساعة من النوم، مع ممارسة الرياضة