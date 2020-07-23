القبض على 7 وافدين احتجزوا شخصاً وطلبوا فدية بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس، من القبض على سبعة بنجلاديشيين احتجزوا مقيما من جنسيتهم وطلبوا مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله.
ومن جانبه ، صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على سبعة أشخاص (من الجنسية البنجلاديشية .
وأوضح الرائد محمد الغامدي أن أعمارهم في العقدين الخامس والسادس)، احتجزوا مقيماً من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره "إثر خلافات مالية سابقة بينهم"، وطلبوا من شقيقه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله.
وقد جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.