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القبض على 7 وافدين احتجزوا شخصاً وطلبوا فدية بمكة المكرمة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1338
القبض على 7 وافدين احتجزوا شخصاً وطلبوا فدية بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس، من القبض على سبعة بنجلاديشيين احتجزوا مقيما من جنسيتهم وطلبوا مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله.

ومن جانبه ، صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على سبعة أشخاص (من الجنسية البنجلاديشية .

وأوضح الرائد محمد الغامدي أن أعمارهم في العقدين الخامس والسادس)، احتجزوا مقيماً من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره "إثر خلافات مالية سابقة بينهم"، وطلبوا من شقيقه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله.

وقد جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أيوه يخيتي 🍉🥭 أم الخـــــــــــير 🍒🥝 هـي إللي تطـامـر في البـر بـس ماهي فئران .😊.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
نوف
انت مسلم كن قدوة لغيرك فلعل الله يهديه بسبب حسن خلقك.ومن عفا واصلح فاجره على الله ارجو تدبر الاية جيدا

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