السوق المالية تغرم شركة الصقر للتأمين التعاوني عشرة آلاف ريال

الرياض (صدى):
قرر مجلس الهيئة للسوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها "000,10" عشرة آلاف ريال، على شركة الصقر للتأمين التعاوني.
وأوضحت السوق المالية بأن السبب في فرض الغرامة مخالفة الفقرة "أ"من المادة الثانية والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة (د) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور من دون تأخير عن تطور جوهري جديد طرأ أعلنت عنه سابقاً.
ويذكر بأن فترة تكليف رئيسها التنفيذي طلال عبدالعزيز فدا، انتهت بتاريخ 23/11/2019م، ولم تفصح عن ذلك .