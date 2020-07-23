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السوق المالية تغرم شركة الصقر للتأمين التعاوني عشرة آلاف ريال

Time منذ 57 دقيقة
Views 1538
السوق المالية تغرم شركة الصقر للتأمين التعاوني عشرة آلاف ريال

الرياض (صدى):
قرر مجلس الهيئة للسوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها "000,10" عشرة آلاف ريال، على شركة الصقر للتأمين التعاوني.

وأوضحت السوق المالية بأن السبب في فرض الغرامة مخالفة الفقرة "أ"من المادة الثانية والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة (د) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور من دون تأخير عن تطور جوهري جديد طرأ أعلنت عنه سابقاً.

ويذكر بأن فترة تكليف رئيسها التنفيذي طلال عبدالعزيز فدا، انتهت بتاريخ 23/11/2019م، ولم تفصح عن ذلك .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أيوه يخيتي 🍉🥭 أم الخـــــــــــير 🍒🥝 هـي إللي تطـامـر في البـر بـس ماهي فئران .😊.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
نوف
انت مسلم كن قدوة لغيرك فلعل الله يهديه بسبب حسن خلقك.ومن عفا واصلح فاجره على الله ارجو تدبر الاية جيدا

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