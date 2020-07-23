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وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

Time منذ ساعة
Views 1639
وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت هيئة تنمية الصادرات السعودية وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك للعمل في الهيئة بالرياض، بمسميات أخصائية تطوير تنظيمي، ومحلل مالي.

واشترطت على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات إدارة الأعمال أو المالية.

كما اشترطت ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، وألا يكون على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، مضيفة أن التقديم متاح الآن على الرابط التالي :

أخصائي تطوير تنظيمي (نساء) : أضغط هنا

محلل مالي (رجال) : أضغط هنا

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أيوه يخيتي 🍉🥭 أم الخـــــــــــير 🍒🥝 هـي إللي تطـامـر في البـر بـس ماهي فئران .😊.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
نوف
انت مسلم كن قدوة لغيرك فلعل الله يهديه بسبب حسن خلقك.ومن عفا واصلح فاجره على الله ارجو تدبر الاية جيدا

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