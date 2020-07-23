تسريبات أشهر سجينة إيرانية: أعطوني دواء قبل التصوير وأخفوا الحقيقة المرعبة

ماجد القزيز (صدى):
تواصل الحكومة الإيرانية انتهاك حقوق الإنسان وإسكات اي صوت معارض مهما كان الثمن .
وكشف مقال مسرب للسجينة السياسية الإيرانية " نرجس محمدي " مافعله معها النظام قبل الظهور امام شاشة التليفزيون من اجل تلميع الصورة والإيهام بأنها في حالة صحية جيدة .
وأكدت انهم اعطوها دواء لكي تبدو متماسكة تلك الدقائق بينما منعهم سعالها المستمر من بث كامل اللقاء كما أدلى ضابط السجن بتصريحات تم حذفها .
وسبق وسربت السجينة نفسها استغاثات لنجدة السجينات بعدما تفشى فيروس كورونا في جناح النساء بلا اي اجراءات احترازية حتى أصابها وتدهورت صحتها لعدم خضوعها للعلاج .
كما كشفت الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء من تعذيب نفسي وجسدي وحرمان من أبسط الحقوق وتهديدات لمجرد الشكوى دون محاولة فضحهم .