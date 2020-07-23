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تسريبات أشهر سجينة إيرانية: أعطوني دواء قبل التصوير وأخفوا الحقيقة المرعبة

Time منذ ساعة
Views 1920
تسريبات أشهر سجينة إيرانية: أعطوني دواء قبل التصوير وأخفوا الحقيقة المرعبة

ماجد القزيز (صدى):
تواصل الحكومة الإيرانية انتهاك حقوق الإنسان وإسكات اي صوت معارض مهما كان الثمن .

وكشف مقال مسرب للسجينة السياسية الإيرانية " نرجس محمدي " مافعله معها النظام قبل الظهور امام شاشة التليفزيون من اجل تلميع الصورة والإيهام بأنها في حالة صحية جيدة .

وأكدت انهم اعطوها دواء لكي تبدو متماسكة تلك الدقائق بينما منعهم سعالها المستمر من بث كامل اللقاء كما أدلى ضابط السجن بتصريحات تم حذفها .

وسبق وسربت السجينة نفسها استغاثات لنجدة السجينات بعدما تفشى فيروس كورونا في جناح النساء بلا اي اجراءات احترازية حتى أصابها وتدهورت صحتها لعدم خضوعها للعلاج .

كما كشفت الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء من تعذيب نفسي وجسدي وحرمان من أبسط الحقوق وتهديدات لمجرد الشكوى دون محاولة فضحهم .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أيوه يخيتي 🍉🥭 أم الخـــــــــــير 🍒🥝 هـي إللي تطـامـر في البـر بـس ماهي فئران .😊.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالعكس 2 سم. عادي بس شكل ما. ثقه في النفس
نوف
انت مسلم كن قدوة لغيرك فلعل الله يهديه بسبب حسن خلقك.ومن عفا واصلح فاجره على الله ارجو تدبر الاية جيدا

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