الأعداد السابقة للصحيفة

الديوان الملكي: خادم الحرمين أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة

Time منذ 4 دقائق
Views 1127
الديوان الملكي: خادم الحرمين أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة

الرياض (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، عملية جراحية ناجحة بالمنظار لاستئصال المرارة.

وجاء في بيان للديوان الملكي اليوم الخميس الآتي:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة هذا اليوم الخميس 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ـ ولله الحمد ـ بالنجاح، هذا وسيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

وقد وجه - أيده الله - خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر ـ حفظه الله ـ عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .👍.
ابو محمد 😎
قصوا اياديهم النجسه ، جزاكم الله خير ..
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
ياسلام عليك يادكتور ويسلم لسانك على هذا الشرح الوافي الكافي .. .. شكراً لك وبارك الله فيك ..

أخر الأخبار

أردوغان يعاقب صحفية نشرت معلومات عن العمليات العسكرية في ليبيا
أردوغان يعاقب صحفية نشرت معلومات عن العمليات العسكرية في ليبيا
Time منذ دقيقتين Views 1092
الديوان الملكي: خادم الحرمين أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة
الديوان الملكي: خادم الحرمين أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة
Time منذ 4 دقائق Views 1127
القبض على تشكيل عصابي تورط بالاعتداء على عاملين في جدة
القبض على تشكيل عصابي تورط بالاعتداء على عاملين في جدة
Time منذ 9 دقائق Views 1319
فؤاد أنور: الشباب والاتحاد في حاجة للاعبين أجانب
فؤاد أنور: الشباب والاتحاد في حاجة للاعبين أجانب
Time منذ 16 دقيقة Views 1323
بالفيديو.. "الزعاق" يكشف أسباب مطر القيظ وسر هطوله على مناطق دون الأخري
بالفيديو.. "الزعاق" يكشف أسباب مطر القيظ وسر هطوله على مناطق دون الأخري
Time منذ 20 دقيقة Views 1539
البعوض يتسبب في انتشار مرض خطير أودع بآلاف البشر القبور
البعوض يتسبب في انتشار مرض خطير أودع بآلاف البشر القبور
Time منذ 24 دقيقة Views 250
يوسف بلايلي سيصل جدة بعد عيد الأضحى
يوسف بلايلي سيصل جدة بعد عيد الأضحى
Time منذ 27 دقيقة Views 1427
بالفيديو.. نقل أمير الكويت إلى طائرة طبية متجهة إلى أمريكا
بالفيديو.. نقل أمير الكويت إلى طائرة طبية متجهة إلى أمريكا
Time منذ 32 دقيقة Views 1870
الإتحاد يؤجل النظر في تجديد عقود لاعبي الفريق الأول حتى نهاية المنافسات
الإتحاد يؤجل النظر في تجديد عقود لاعبي الفريق الأول حتى نهاية المنافسات
Time منذ 37 دقيقة Views 1454
مصرع طفل سقط في بئر بمحافظة الهبيرية (صور)
مصرع طفل سقط في بئر بمحافظة الهبيرية (صور)
Time منذ 41 دقيقة Views 1691