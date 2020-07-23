القبض على تشكيل عصابي تورط بالاعتداء على عاملين في جدة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس ، من القبض على تشكيل عصابي باكستاني تورط بالاعتداء على عاملين بأحد المستودعات في جدة وسرقة حاويات وكابلات نحاسية.
ومن جانبه، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع) لتورطهم بالاعتداء على عاملين في أحد المستودعات وقيامهم بسرقة عدد (6) حاويات منه بمحافظة جدة، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من ثمانمائة ألف ريال، وكذلك سرقة عدد من الكابلات النحاسية المُغذية لأعمدة الإنارة داخل المحافظة.
وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.