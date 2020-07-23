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القبض على تشكيل عصابي تورط بالاعتداء على عاملين في جدة

Time منذ 9 دقائق
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القبض على تشكيل عصابي تورط بالاعتداء على عاملين في جدة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس ، من القبض على تشكيل عصابي باكستاني تورط بالاعتداء على عاملين بأحد المستودعات في جدة وسرقة حاويات وكابلات نحاسية.

ومن جانبه، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع) لتورطهم بالاعتداء على عاملين في أحد المستودعات وقيامهم بسرقة عدد (6) حاويات منه بمحافظة جدة، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من ثمانمائة ألف ريال، وكذلك سرقة عدد من الكابلات النحاسية المُغذية لأعمدة الإنارة داخل المحافظة.

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .👍.
ابو محمد 😎
قصوا اياديهم النجسه ، جزاكم الله خير ..
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
ياسلام عليك يادكتور ويسلم لسانك على هذا الشرح الوافي الكافي .. .. شكراً لك وبارك الله فيك ..

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