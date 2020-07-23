الإتحاد يؤجل النظر في تجديد عقود لاعبي الفريق الأول حتى نهاية المنافسات

طلال الغامدي (صدى):
قالت تقارير بأن إدارة نادي الإتحاد قررت تأجيل النظر في حسم مصير تجديد عقود لاعبي الفريق الأول، وذلك لنهاية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت التقارير بأن أن الإدارة الاتحادية أجلت النظر في عقود عدد من اللاعبين، منهم الثنائي عبد الرحمن الغامدي وعساف القرني إلى جانب المغربي كريم الأحمدي.
وتابعت التقارير بأن الإدارة تولي ثقتها لجميع اللاعبين بتحقيق تطلعات الجماهير مع عودة المنافسات الرياضية مطلع أغسطس المقبل، وذلك بتحقيق نتائج إيجابية مقرونة بالمستوى الفني المميز.