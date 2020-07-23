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الإتحاد يؤجل النظر في تجديد عقود لاعبي الفريق الأول حتى نهاية المنافسات

Time منذ 36 دقيقة
Views 1454
الإتحاد يؤجل النظر في تجديد عقود لاعبي الفريق الأول حتى نهاية المنافسات

طلال الغامدي (صدى):
قالت تقارير بأن إدارة نادي الإتحاد قررت تأجيل النظر في حسم مصير تجديد عقود لاعبي الفريق الأول، وذلك لنهاية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت التقارير بأن أن الإدارة الاتحادية أجلت النظر في عقود عدد من اللاعبين، منهم الثنائي عبد الرحمن الغامدي وعساف القرني إلى جانب المغربي كريم الأحمدي.

وتابعت التقارير بأن الإدارة تولي ثقتها لجميع اللاعبين بتحقيق تطلعات الجماهير مع عودة المنافسات الرياضية مطلع أغسطس المقبل، وذلك بتحقيق نتائج إيجابية مقرونة بالمستوى الفني المميز.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
ياسلام عليك يادكتور ويسلم لسانك على هذا الشرح الوافي الكافي .. .. شكراً لك وبارك الله فيك ..
الملل
مافي فلووس الجيب فاضي ومشقوق
الملل
مافي جوال عطر دهب فضة وش يسوون. بالورق شهادة شكر قال

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