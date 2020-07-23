مؤسسة التقاعد لـ"عملائها": جميع الخدمات متوفرة إلكترونيا

الرياض (صدى):
أوضحت مؤسسة التقاعد، بأن جميع الخدمات متوفرة إلكترونيا لعملائها ، لتجنبهم مشقة الذهاب للمقرات.
وقال حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة "تويتر" بأن كل الخدمات متوافرة إلكترونيًا، بما يكفيكم عناء الزيارة، يمكنكم الاستفادة من خدمة حجز موعد مسبق لاختيار مركز الخدمة والوقت المناسب.
وبينت المؤسسة بأن خدمة حجز موعد، تتيح لعملاء المؤسسة إمكانية حجز موعد مسبق لزيارة أحد فروع ومكاتب المؤسسة، وأضافت أن خطوات حجز موعد تتضمن: الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد، ثم الضغط على أيقونة (الخدمات الإلكترونية)، ثم اختيار خدمة حجز موعد، وإدخال بيانات الموعد، وأخيرا النقر على زر "تقديم".