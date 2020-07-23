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إستشاري يكشف أسباب حالات الإغماء بين المراهقين

Time منذ يوم
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إستشاري يكشف أسباب حالات الإغماء بين المراهقين

برلين (صدى):
قال الاستشاري الألماني، الدكتور هيرمان جوزيف ، بأن بعض المراهقين قد يتعرضوا للإغماء لعدة أسباب منها البسيط ومنها الخطير، وتتمثل الأسباب البسيطة في التوتر النفسي والخوف والقلق والنهوض من الفراش بشكل سريع.

وتابع الإستشاري بأن الإغماء قد ينذر بالإصابة بمرض خطير مثل عيب في القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو مرض دماغي، ما يستلزم استشارة الطبيب والإستدلال على نوبة الإغماء الوشيكة كتحول البشرة للون الأسود أو التعرق أو الشعور بالبرودة. ويُنصح عند ملاحظة أي من هذه العلامات بالجلوس أو الاستلقاء.

وأوضح الإستشاري بأنه للوقاية من الإغماء، ينبغي ممارسة رياضات قوة التحمل كالمشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية وأخذ حمامات تبادلية (بارد ودافئ) وتناول وجبة فطور جيدة، مع شرب السوائل بكميات كافية خاصة في الصباح، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من النوم.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قصو القاتل لكي يتوقف القتل .. السجن ما ينفع ولن ينهي مثل هذه الحوادث
Z
كم الرسوم؟
القرشي
ألأستاذه كوثر بصراحة مثال للمواطنة الغيوره على وطنها وشعبه والحريصة كل الحرص على سلامة اراضيه ضد المد الصفوي وضد ألأفكار الهدامة التي يصدرها لدول الخليج عامة والمملكة خاصة حتى أنها فقدت إبنها في تفجير مسجد العنود حيث كان من ضمن المتطوعين لحراسة المسجد وكذلك اثنان من ابناء شقيقتها ولها ممواقف مشرفة جدآ ضد الفكر الشيعي الصفوي الذي تريد أن تنشره إيران في وطننا حتى انها هددت من قبل ايران وبعض الجماعات الشيعية المتطرفة بسبب مواقفها البطولية ألأستاذه كوثر تستحق منا كل حب وشكر وتقدير وإحترام كونها مواطنه سعودية سطرت بقلمها وبلسانها وبمواقفها التي لا تتغير اجمل معاني الحب والوفاء لهذا الوطن ولشعبه ... حماك الله ونصرك يا أستاذه كوثر .
ابو عمار
الملعون اللي واقف مع السكرانه كان ناوي عليها اذا وصلت الطائره المطار ونزلت ناوي يأخذها معه ليعطيها قهو لكي تصحو من السكره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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