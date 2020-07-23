إستشاري يكشف أسباب حالات الإغماء بين المراهقين

برلين (صدى):
قال الاستشاري الألماني، الدكتور هيرمان جوزيف ، بأن بعض المراهقين قد يتعرضوا للإغماء لعدة أسباب منها البسيط ومنها الخطير، وتتمثل الأسباب البسيطة في التوتر النفسي والخوف والقلق والنهوض من الفراش بشكل سريع.
وتابع الإستشاري بأن الإغماء قد ينذر بالإصابة بمرض خطير مثل عيب في القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو مرض دماغي، ما يستلزم استشارة الطبيب والإستدلال على نوبة الإغماء الوشيكة كتحول البشرة للون الأسود أو التعرق أو الشعور بالبرودة. ويُنصح عند ملاحظة أي من هذه العلامات بالجلوس أو الاستلقاء.
وأوضح الإستشاري بأنه للوقاية من الإغماء، ينبغي ممارسة رياضات قوة التحمل كالمشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية وأخذ حمامات تبادلية (بارد ودافئ) وتناول وجبة فطور جيدة، مع شرب السوائل بكميات كافية خاصة في الصباح، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من النوم.