الأعداد السابقة للصحيفة

"العامة للحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

Time منذ 11 دقيقة
Views 1226
"العامة للحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بدء صرف مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الالكتروني التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة واغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ اجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 30,711,068.60 ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد 122 مزارعا وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ 114,800,661.5 ريالا لعدد 481 مزارعاً بكمية  99,193 طنا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.

وبدأت المؤسسة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في عام 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياَ.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
مخطط تفكيك الأسرة .
ابوسعيد
رحمة الله عليه
ابوسعيد
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
ابوسعيد
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

أخر الأخبار

صدور حكم قضائي بحبس شخص وترحيله عن البحرين بسبب "شذى سبت"
صدور حكم قضائي بحبس شخص وترحيله عن البحرين بسبب "شذى سبت"
Time منذ 3 دقائق Views 1085
بائع يتجسس على زميلته في الحمام بحيلة ماكرة
بائع يتجسس على زميلته في الحمام بحيلة ماكرة
Time منذ 6 دقائق Views 154
"العامة للحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
"العامة للحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
Time منذ 11 دقيقة Views 1226
وزير الموارد البشرية يطلق منصة "التمويل الرقمي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة" بالمملكة
وزير الموارد البشرية يطلق منصة "التمويل الرقمي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة" بالمملكة
Time منذ 21 دقيقة Views 1406
بالفيديو.. قطة مرعبة تظهر شئ غريب أثناء سيرها في الشوارع
بالفيديو.. قطة مرعبة تظهر شئ غريب أثناء سيرها في الشوارع
Time منذ 30 دقيقة Views 639
بالفيديو.. أمطار صيفية نادرة على مركز البير شمال الرياض
بالفيديو.. أمطار صيفية نادرة على مركز البير شمال الرياض
Time منذ 31 دقيقة Views 1585
رحيل الفنان البحريني سلمان زيمان عن عمر يناهز 65 عاما
رحيل الفنان البحريني سلمان زيمان عن عمر يناهز 65 عاما
Time منذ 34 دقيقة Views 1306
الخبراء يحذرون من سحب الكمامة إلى الذقن
الخبراء يحذرون من سحب الكمامة إلى الذقن
Time منذ 41 دقيقة Views 1543
تعرف على ترتيب أفضل الهدافين في عام إستثنائي لكرة القدم بالقارة العجوز
تعرف على ترتيب أفضل الهدافين في عام إستثنائي لكرة القدم بالقارة العجوز
Time منذ 41 دقيقة Views 1369
مصور يوثق صورة لجثة مصاب بكورونا وكأنه من كوكب آخر
مصور يوثق صورة لجثة مصاب بكورونا وكأنه من كوكب آخر
Time منذ 45 دقيقة Views 814