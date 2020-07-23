تعرف على ترتيب أفضل الهدافين في عام إستثنائي لكرة القدم بالقارة العجوز

وكالات (صدى):
أثر توقف النشاط الرياضي هذا العام، بسبب جائحة "كورونا" سلبا على بعض النجوم، بالقارة العجوز الذين تراجع مستواهم بشكل رهيب؛ بينما كان تأثيره إيجابيًّا على البعض الآخر، الذي توهج وتألق فور استئناف المنافسات.
وقالت التقارير بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعد هداف نادي يوفنتوس، أبرز المستفيدين من فترة التوقف الاستثنائية؛ حيث تحول إلى ماكينة أهداف بمجرد عودة نشاط كرة القدم؛ ليصبح أفضل الهدافين في العام 2020 برصيد 21 هدفًا.
وحصل روبرت ليفاندوفسكي حقق21 هدفًا في 18 مباراة، تلاه إرليغ هالاند 16 هدفًا في 18 مباراة، ثم ليونيل ميسي 15 هدفًا في 24 مباراة، يوسيب إيليتشيتش 14 هدفًا في 16 مباراة، وجاء بعده تشيرو إيموبيلي 14 هدفًا في 19 مباراة، وبعده كاي هافيرتس 14 هدفًا في 22 مباراة.
وجاء في نهاية الهدافين العشرة الثامن أندريه سيلفا 13 هدفًا في 21 مباراة، والتاسع روميلو لوكاكو13 هدفًا في 21 مباراة، وفي النهاية جاء كيليان مبابي 12 هدفًا في 14 مباراة.
تجدر الإشارة إلى أن مبابي، هو اللاعب الوحيد بين أفضل عشرة هدافين في العام 2020، الذي لم يخض أي مباراة رسمية بعد تفشي فيروس كورونا؛ بسبب قرار الحكومة الفرنسية إنهاء منافسات الدوري المحلي قبل الأوان، وتتويج المتصدر باريس سان جيرمان بلقب المسابقة.