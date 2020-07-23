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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات القصيم بنسبة 57%

Time منذ 14 دقيقة
Views 1273
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات القصيم بنسبة 57%

القصيم (صدى):
أعلنت وزارة "الصحة" عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة القصيم بنسبة 57%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية .

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
لاوالله يابو عمار مو معجب .فهذي وجهها يقطع الرزق .ومخاذة بنا لفة كاملة عشان تقول الولد يشحذ بس توهمنا .انو معجب فيها .الواجب يالمتكبرة عطيته اللي يتسير يمكن عليه حاجة .وتوهم فيك خير .لكن الخير موبحولك..اعط من مد لك يده اعط من طلب ليأكل اعطه .عيب تكسر خاطر ونفس .انسان وانت تقدر..انا لما اطلب واحد سلف مثلا واعتذر لأن ماعنده فلوس تنكسر نفسي اخجل ماودي اني احرجت نفسي واحرجته مع انها سلف .فكيف لو طلب ليأكل.
محمد
سبحان الله كأن المواطن كنز ذهب ليش مافي فرق بين المواطن الغني والفقير المفروض تطبق على الأثرياء هذا هو الصح الفقير من وين له خلوه يدبر نفسه يعيش على قوت يومه الله المستعان رحمتك يارب
زاير
قيس قبل الغطيس ي ذكي .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفيه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين عبادة

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